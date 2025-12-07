Logo Tgcom24
TRATTATIVE IN CORSO

Ancora due nodi da sciogliere per la pace in Ucraina

Sul piatto, il futuro della centrale di Zaporizhzhia e il riconoscimento del Donbass

di Luca Pesante
07 Dic 2025 - 20:29
01:28 
ucraina
russia