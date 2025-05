Amministrazione Trump blocca le iscrizioni degli studenti stranieri a Harvard

La motivazione ufficiale è la crescita tra gli studenti dell'antisemitismo ma la battaglia tra l'amministrazione Trump e la più prestigiosa università americana è molto più ampia. Il presidente, che aveva già tagliato i fondi pubblici per 2,2 miliardi di dollari all'ateneo facendo pressione per far modificare i programmi accademici considerati troppo liberal, ora sferra il colpo da ko. Divieto per Harvard di accettare studenti stranieri e minaccia per quelli già iscritti: devono andarsene o rischiano di essere deportati. La disposizione è stata firmata da Kristi Noem, segretaria del Dipartimento per la Sicurezza interna.