Allo zoo di Londra è il giorno della... bilancia

E' il giorno della bilancia allo zoo di Londra. Come ogni anno tutti gli ospiti - dai lemuri fino alle gigantesche tartarughe delle Galapagos - vengono pesati e misurati per il controllo annuale. Un lavoro che richiede pazienza. Ma c'è chi invece non vede l'ora di partecipare, come i pinguini di Humboldt, originari delle coste del Sud America e a rischio di estinzione. Tutti i dati vengono registrati in un database internazionale e condivisi con altri zoo e organizzazioni di tutto il mondo. "Abbiamo molti trucchi per far pesare gli animali - svelano gli addetti. - A volte modifichiamo le bilance, a volte gli diamo degli alimenti speciali, come il loro frutto preferito nel caso delle scimmie, o magari il pezzo di carne più succoso possibile. Ci assicuriamo sempre che non solo gli animali si divertano, perché lo fanno davvero, ma che sia fatto in modo efficiente e veloce, perché abbiamo molti animali da pesare in un giorno".