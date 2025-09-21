Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
L'OMAGGIO ALL'ATTIVISTA

Tripudio di cartelloni in onore di Kirk

Allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, una "coreografia" per l'attivista

21 Set 2025 - 22:02
01:07 

La folla presente allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, per i funerali di Charlie Kirk alza cartelloni in onore dell'attivista ucciso, creando una "coreografia" colorata che ha coinvolto tutta la struttura.

video evidenza
charlie kirk

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri