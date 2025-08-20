Logo Tgcom24
la 31esima volta da dicembre

Allerta alle Hawaii, il vulcano Kilauea sul punto di eruttare di nuovo

È uno dei più attivi al mondo

20 Ago 2025 - 09:11
01:01 

Gli scienziati prevedono che il vulcano Kilauea, alle Hawaii, erutterà nuovamente nei prossimi giorni. Sarà la 31esima volta da dicembre, confermando così di essere uno dei vulcani più attivi al mondo. Alcuni fortunati residenti e visitatori avranno una vista privilegiata allo Hawaii Volcanoes National Park. Centinaia di migliaia di persone guarderanno le popolari dirette streaming rese possibili da tre angolazioni di ripresa allestite dall'U.S. Geological Survey. Gli scienziati affermano che il magma ha seguito lo stesso percorso per raggiungere la superficie da dicembre, rendendo il rilascio iniziale e gli episodi successivi tutti parte della stessa eruzione.

