Altre due vittime del West Nile, il virus diffuso in Africa trasmesso dalle zanzare. Una ancora nel Lazio, un'altra in Campania. Un uomo, 77 anni, è mancato all'ospedale Spallanzani di Roma, affetto da patologie croniche, reduce da un trapianto di cuore. Viveva in provincia di Latina. L'altra vittima un 80enne in provincia di Caserta