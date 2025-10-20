Allarme turismo selvaggio in Grecia, meta ogni anno di migliaia di visitatori, desiderosi di godersi le sue meravigliose spiagge. Tra le località più gettonate c'è l'isola di Milos, nell'arcipelago delle Cicladi, famosa in tutto il mondo per le syrmata, i tradizionali edifici imbiancati a calce e con porte e balconi colorati. Un tempo venivano usate dai pescatori come magazzini dove riporre le barche e le attrezzature, oggi trasformate in strutture ricettive.