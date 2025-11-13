Logo Tgcom24
CIFRA RECORD

All'asta la spilla appartenuta a Napoleone Bonaparte

L'acquirente ha sborsato 3,79 milioni di euro

13 Nov 2025 - 20:30
00:31 

Il gioiello - stimato inizialmente dalla casa d'aste Sotheby's -tra 130 e 220mila euro faceva parte degli effetti personali che l'imperatore dovette abbandonare quando fuggì dopo la battaglia di Waterloo.

