Mondo
allarme ambientale

Alaska, le acque del fiume Salmon si colorano d'arancione

Il fenomeno è dovuto allo scioglimento del permafrost

12 Set 2025 - 14:38
Preoccupante allarme ambientale in Alaska. Le acque del fiume Salmon hanno iniziato a colorarsi. Dapprima giallognole, negli ultimi mesi hanno decisamente virato all'arancione. Il fenomeno è dovuto allo scioglimento del permafrost, il substrato dei territori più gelidi, probabilmente causato dal riscaldamento globale. Ma il colore non è che il segnale visibile di una trasformazione ben più preoccupante. Nel fiume e nei suoi affluenti, insieme all'acqua, oggi scorrono quantità pericolose di metalli tossici, con conseguente avvelenamento della fauna acquatica.

