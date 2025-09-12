Alaska, le acque del fiume Salmon si colorano d'arancione

Preoccupante allarme ambientale in Alaska. Le acque del fiume Salmon hanno iniziato a colorarsi. Dapprima giallognole, negli ultimi mesi hanno decisamente virato all'arancione. Il fenomeno è dovuto allo scioglimento del permafrost, il substrato dei territori più gelidi, probabilmente causato dal riscaldamento globale. Ma il colore non è che il segnale visibile di una trasformazione ben più preoccupante. Nel fiume e nei suoi affluenti, insieme all'acqua, oggi scorrono quantità pericolose di metalli tossici, con conseguente avvelenamento della fauna acquatica.