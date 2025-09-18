Logo Tgcom24
PRIMA DEL LETARGO

Alaska, la sfilata degli orsi bruni per il concorso Fat Bear Week

La Fat Bear Week è un popolarissimo concorso, aperto al voto online, che elegge l'orso più grasso dell'anno

18 Set 2025 - 10:36
01:25 

Al Parco Nazionale e Riserva di Katmai, in Alaska, è tutto pronto per la Fat Bear Week, l'evento annuale che si tiene tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per celebrare gli orsi bruni che si apprestano ad andare in letargo. La Fat Bear Week è un popolarissimo concorso, aperto al voto online, che elegge l'orso più grasso dell'anno. Il concorso, iniziato nel 2014, ha lo scopo di mostrare la resilienza degli orsi bruni, che ogni autunno aumentano di peso per sopravvivere al rigido inverno rimpinzandosi di salmone nel remoto fiume Brooks, nel Parco Nazionale e Riserva di Katmai. Il pubblico può seguire gli orsi tramite telecamere in diretta streaming.

