Al via la "Tomatina", una battaglia lunga 80 anni

I pomodori lanciati non provengono da coltivazioni trattate come quelle utilizzate per l'alimentazione. "Se la 'Tomatina' non esistesse - dicono gli organizzatori - questi pomodori non verrebbero coltivati perché non ce ne sarebbe bisogno". Non ci sono squadre, né punti, né arbitri, ma c'è una regola: per evitare infortuni, i partecipanti sono invitati a schiacciare i pomodori prima di lanciarli, e ad astenersi dal lanciare qualsiasi altra cosa.