FINO AL 6 GENNAIO

Al via ad Asiago i mercatini di Natale

Le piazze dell'Altopiano sono già vestite a festa

di Chiara Ottaviani
09 Nov 2025 - 13:43
01:41 

Le piazze dell'Altopiano di Asiago sono già vestite a festa. Decorazioni, luci e mercatini danno ufficialmente il via al periodo natalizio con i Giardini di Natale, che animeranno il paese fino al 6 gennaio per la sua 18esima edizione.

asiago
video tg
natale