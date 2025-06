Al vertice Nato il successo di Trump:"5% del Pil per la spesa militare

Una manciata di ore con gli alleati della Nato e l'annuncio del target del 5% raggiunto per le spese per la difesa: una vittoria monumentale per gli Stati Uniti, ha detto Donald Trump alla fine del vertice dell'Aja, dopo aver sottolineato il successo della tregua tra Israele e Iran. Alla fine, anche l'accordo più difficile, quello sull'aumento di spesa per la difesa, è arrivato; solo la posizione della Spagna resta ambigua, nonostante l'adesione. E scatta la minaccia del presidente Usa: "Dazi doppi". Per il tycoon il summit è stato comunque un grande successo, con la sua agenda fitta, dall'accoglienza dei reali dei Paesi Bassi ai bilaterali. In primis con Zelensky: il dossier Ucraina sempre in primo piano, parlando di un Putin mal consigliato e di uno Zelensky che sta combattendo una battaglia coraggiosa.