Spettacolo
IL TRAILER

Al cinema Monsieur Aznavour, ritratto del grande chansonnier che attraversa il tempo

Dal 18 dicembre il film di di Mehdi Idir e Grand Corps Malade che racconta l'icona della musica francese dagli esordi difficili come figlio di immigrati armeni fino all'ascesa

15 Dic 2025 - 13:30
02:08 