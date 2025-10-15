Logo Tgcom24
Al cinema la fiaba moderna "Scirocco e il regno dei venti"

Arriva in Italia da 16 ottobre il film d'animazione di Benoit Chieux

15 Ott 2025 - 19:02
00:49 