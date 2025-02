AI Act, in vigore le prime restrizioni in Ue

Le pratiche di Intelligenza Artificiale vietate, previste dall'Ai Act, il Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale, entrano in vigore dal 2 febbraio. Tra queste sono comprese tecniche subliminali, social scoring, giustizia predittiva, scraping, inferenza di emozioni, classificazioni biometriche e videosorveglianza biometrica in tempo reale. E' un'importante tappa nel controllo di questa tecnologia: la prima legge al mondo per la regolamentazione dell’intelligenza artificiale, infatti, entrata in vigore il 1° agosto, vede diventare effettivi i suoi primi divieti da ora.