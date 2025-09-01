Afghanistan, un Paese irriconoscibile con il ritorno dei talebani al potere

L'occupazione americana del 2001 e le forze Nato, rimaste per 20 lunghi anni, avevano dato speranza a un Pese tormentato da decenni di invasioni, guerre e repressione, ma il regime talebano, il cui governo è formalmente riconosciuto solo dalla Russia e non dal resto della comunità internazionale, ha cancellato i tentativi fatti di una modernizzazione della società, tornando indietro nel tempo.



Le afghane non possono studiare, lavorare, frequentare parchi, saloni di bellezza - chiusi per decreto - ridere, cantare. Come se non bastasse c'è anche chi vorrebbe mettere loro una benda sugli occhi, perché "per vedere ne basta uno solo".