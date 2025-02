Affitti brevi a Roma, il business dei multiproprietari

"Circa il 60% di alloggi su AirBnB a Roma è in mano a multiproprietari, vere e proprie societá immobiliari. Cinquemila alloggi in meno in un anno, sul mercato delle locazioni a lungo termine rendono impossibile una casa molte famiglie romane, anche di ceto medio". E' la denuncia dell'Agenzia Diritti "Nuova Cittadinanza" sulla base dei dati della piattaforma AirBnB.