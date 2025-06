Aereo precipitato in India: il video del possibile superstite

Ci sarebbe almeno un superstite fra le 242 persone che erano a bordo del Boeing 787 dell'Air India diretto a Londra e precipitato dopo il decollo. I media locali, citano un investigatore secondo cui un passeggero, seduto al posto 11A, risulta essere stato soccorso miracolosamente ancora in vita e portato in ospedale. Sui social sono stati diffusi un video di lui che cammina, la foto del biglietto del tragico volo e il volto ferito del possibile superstite. La polizia non ha dato alcuna conferma.