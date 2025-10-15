Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaElezioniEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
LA GIUNGLA DELLE LOW COST

Aerei, stretta dell'Ue sui rimborsi

In futuro i passeggeri dei voli aerei potrebbero essere meno tartassati

di Caterina Ruggeri
15 Ott 2025 - 19:14
01:31 

In futuro i passeggeri dei voli aerei potrebbero essere meno tartassati. Arriva infatti una stretta dell'Europarlamento sulle compagnie aeree per mettere un freno alla giungla delle regole delle low cost. Il rimborso minimo per i ritardi passerà da 250 a 300 euro per i voli fino a 1.500 chilometri; sale a 400 euro per quelli da 1.500 a 3.500 km, fino a 600 euro per quelli oltre, e scatterà dopo tre ore di ritardo. Ma non è tutto.

video tg
aeroporti