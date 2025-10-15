Aerei, stretta dell'Ue sui rimborsi

In futuro i passeggeri dei voli aerei potrebbero essere meno tartassatidi Caterina Ruggeri
In futuro i passeggeri dei voli aerei potrebbero essere meno tartassati. Arriva infatti una stretta dell'Europarlamento sulle compagnie aeree per mettere un freno alla giungla delle regole delle low cost. Il rimborso minimo per i ritardi passerà da 250 a 300 euro per i voli fino a 1.500 chilometri; sale a 400 euro per quelli da 1.500 a 3.500 km, fino a 600 euro per quelli oltre, e scatterà dopo tre ore di ritardo. Ma non è tutto.