Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
ANTEPRIMA

Adolfo Durante, il video di "Solo la pioggia"

L'artista, dopo due omaggi discografici a Mina e alla partecipazione al talent "Like a Star", torna con un nuovo singolo

13 Nov 2025 - 14:20
04:45 