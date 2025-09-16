Addio Robert Redford, un pezzo di storia di Hollywood

Se ne va a 89 anni uno degli attori e registi da sempre in prima fila nell'impegno socialedi Massimo Cerri
Grande protagonista tra gli anni 60 e 90, oltre a essere un sex symbol Robert Redford è stato un punto di riferimento per il cinema di impegno civile. Ha inoltre promosso il movimento del cinema indipendente creando il Sundance Festival. Tra i suoi film più importanti si ricordano "A piedi nudi nel parco", "Butch Cassidy", "La stangata", "I tre giorni del Condor", "Il grande Gatsby", "Tutti gli uomini del presidente" e "La mia Africa".
Commenti (0)