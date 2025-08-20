Addio a Pippo Baudo, l'omelia: "Fu coraggioso contro la mafia"

"Il senso della giustizia è stato forte e sempre impresso nell'animo di Pippo. Soprattutto nel coraggio manifestato in più circostanze contro la mafia, un male da estirpare secondo lui, ricercando sempre e comunque la legalità". Così nella sua omelia, don Giulio Albanese, padre spirituale di Pippo Baudo, citando il testo delle Beatitudini: "Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati".