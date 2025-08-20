Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Speciale Addio a Pippo Baudo, è morto "l'uomo che inventò la televisione"
AI FUNERALI

Addio a Pippo Baudo, l'omelia: "Fu coraggioso contro la mafia"

"Il senso della giustizia è stato forte e sempre impresso nell'animo di Pippo", ha detto don Giulio Albanese, padre spirituale del presentatore

20 Ago 2025 - 19:20
00:29 

"Il senso della giustizia è stato forte e sempre impresso nell'animo di Pippo. Soprattutto nel coraggio manifestato in più circostanze contro la mafia, un male da estirpare secondo lui, ricercando sempre e comunque la legalità". Così nella sua omelia, don Giulio Albanese, padre spirituale di Pippo Baudo, citando il testo delle Beatitudini: "Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati".

pippo baudo
pippo baudo morto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri