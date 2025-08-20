Logo Tgcom24
Speciale Addio a Pippo Baudo, è morto "l'uomo che inventò la televisione"
AI FUNERALI

Addio a Pippo Baudo, il dolore dei figli Tiziana e Alessandro

"Il distacco pesa su di loro in modo più diretto e profondo", ricorda don Albanese nell'omelia

20 Ago 2025 - 19:20
00:42 

"Preghiamo in modo particolare per i suoi familiari, per la figlia Tiziana, per il figlio Alessandro, per i nipoti Nicholas e Nicole. Il dolore del distacco pesa su di loro in modo più diretto e profondo. E allora chiediamo al Signore di donare loro consolazione perché possano sentire che la morte non è l'ultima parola ma che il legame d'amore che li unisce a Pippo, padre e nonno, trova compimento in Dio dove nulla va perduto". Così nell'omelia don Giulio Albanese, padre spirituale del presentatore morto a Roma all'età di 89 anni.

