Addio a Pippo Baudo, il dolore dei figli Tiziana e Alessandro

"Preghiamo in modo particolare per i suoi familiari, per la figlia Tiziana, per il figlio Alessandro, per i nipoti Nicholas e Nicole. Il dolore del distacco pesa su di loro in modo più diretto e profondo. E allora chiediamo al Signore di donare loro consolazione perché possano sentire che la morte non è l'ultima parola ma che il legame d'amore che li unisce a Pippo, padre e nonno, trova compimento in Dio dove nulla va perduto". Così nell'omelia don Giulio Albanese, padre spirituale del presentatore morto a Roma all'età di 89 anni.