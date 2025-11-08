Addio a Peppe Vessicchio, una vita a dirigere musica tra Sanremo e tv

Compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, se n'è andato a 69 anni Peppe Vessicchio. Si è spento all'ospedale San Camillo di Roma, dov'era ricoverato per una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. La famiglia chiede il massimo riserbo e fa sapere che i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. Barba bianca, papillon d’ordinanza, Vessicchio è entrato nelle case degli italiani in modo discreto ed elegante. Di Sanremo ne ha fatti tanti, e in queste ore in molti - a cominciare dalla presidente del consiglio - ricordano la frase, simbolo e orgoglio del festival, "Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio". "Non era solo una frase - aggiunge la Meloni - era casa, era Italia". Nato a Napoli il 17 marzo 1956, iniziò a suonare giovanissimo. Fu notato nei club e da lì iniziarono le prime collaborazioni con i grandi della musica: da Peppino di Capri a Gino Paoli, con cui firmò pezzi indimenticabili come "Ti lascio una canzone" e "Cosa farò da grande".