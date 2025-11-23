Logo Tgcom24
Spettacolo
L'ADDIO

Addio a Ornella Vanoni, Simona Ventura: "Era elegantemente anticonformista"

"Era una donna di petto, ironica, sarcastica, diretta, generosissima, la più grande. La sua musica è immortale", ha detto la conduttrice tv

23 Nov 2025 - 12:18
01:18 

"Era una donna di petto, ironica, sarcastica, diretta, generosissima, la più grande. La sua musica è immortale". Lo ha detto la conduttrice tv Simona Ventura fuori dalla camera ardente di Ornella Vanoni, morta all'età di 91 anni a Milano. "Era una donna ironica, anche sulla sua fine. L'insegnamento che lascia è quello di una donna libera, diretta, senza sovrastrutture, cosa che oggi è molto difficile da trovare. Era elegantemente anticonformista. E ne ha pagato le conseguenze, ma non le n'è mai importato nulla", ha aggiunto.

