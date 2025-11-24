Logo Tgcom24
Spettacolo
A MARGINE DEI FUNERALI

Addio a Ornella Vanoni, Roberto Vecchioni: "Fece l'amore con il mondo"

"Passava dalla dolcezza alla forza, era qualcosa di incantevole", ricorda il cantautore

24 Nov 2025 - 16:03
00:58 

"È sempre stata di una dolcezza… Passava dalla dolcezza alla forza, da un colpo all'altro. Una donna che non mettevi mai sotto i piedi, ma che si faceva accarezzare in tutti i modi". È il ricordo di Roberto Vecchioni a margine dei funerali di Ornella Vanoni, morta a Milano all'età di 91 anni. "Ornella fece l'amore con tutto il mondo. Il mondo muoveva foglie e fiori perché c'era lei. Era qualcosa di incantevole", ha detto Vecchioni.

ornella vanoni
video evidenza