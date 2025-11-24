Addio a Ornella Vanoni, Roberto Vecchioni: "Fece l'amore con il mondo"

"Passava dalla dolcezza alla forza, era qualcosa di incantevole", ricorda il cantautore
"È sempre stata di una dolcezza… Passava dalla dolcezza alla forza, da un colpo all'altro. Una donna che non mettevi mai sotto i piedi, ma che si faceva accarezzare in tutti i modi". È il ricordo di Roberto Vecchioni a margine dei funerali di Ornella Vanoni, morta a Milano all'età di 91 anni. "Ornella fece l'amore con tutto il mondo. Il mondo muoveva foglie e fiori perché c'era lei. Era qualcosa di incantevole", ha detto Vecchioni.