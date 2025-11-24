Addio a Ornella Vanoni, Mario Lavezzi: "Faccio fatica a metabolizzare"

"Faccio fatica a metabolizzare che sia vero. Per me è impossibile. In ogni caso lei se n'è andata come voleva andarsene". Lo ha detto il compositore Mario Lavezzi a "Diario del Giorno", che ha ricordato gli ultimi istanti di vita della cantante. "Sembrava che dormisse. Io la guardavo, sono crollato su di lei. Ho pianto", ha detto Lavezzi trattenendo le lacrime. "A quel punto siamo stati lì fino alle 4 del mattino, quella notte non ho dormito", ha concluso.