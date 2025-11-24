Logo Tgcom24
Addio a Ornella Vanoni, Mario Lavezzi: "Faccio fatica a metabolizzare"

"Per me la sua scomparsa è impossibile. In ogni caso lei se n'è andata come voleva andarsene", ha detto il compositore

24 Nov 2025 - 16:38
01:20 

"Faccio fatica a metabolizzare che sia vero. Per me è impossibile. In ogni caso lei se n'è andata come voleva andarsene". Lo ha detto il compositore Mario Lavezzi a "Diario del Giorno", che ha ricordato gli ultimi istanti di vita della cantante. "Sembrava che dormisse. Io la guardavo, sono crollato su di lei. Ho pianto", ha detto Lavezzi trattenendo le lacrime. "A quel punto siamo stati lì fino alle 4 del mattino, quella notte non ho dormito", ha concluso.

video evidenza
ornella vanoni
mario lavezzi