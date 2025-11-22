Logo Tgcom24
PERDITA INESTIMABILE

Addio a Ornella Vanoni: le voci della sua Milano

"Ogni sera a mezzanotte sentivo la sua musica dal palazzo dove vive", è una delle testimonianze

di Maria Vittoria Corà
22 Nov 2025 - 20:09
01:34 

Milano si stringe nel ricordo di Ornella Vanoni. Nel suo palazzo, le sue canzoni risuonavano a tutte le ore. "Ogni sera a mezzanotte le sentivo. Ancora sento la sua musica", dice l'artista Enrico Dicò. "Fino all'ultimo ha cantato anche con i giovani, e questo a me piaceva", sottolinea una fan. "Ci siamo conosciuti nel gennaio 2005 in occasione delle prove di un tour. Io suonavo con l'orchestra. E da lì abbiamo continuato a suonare per tutti questi anni insieme", dice il musicista Piero Salvatori.

