A MARGINE DEI FUNERALI

Addio a Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi: "La sua luce brillerà nei secoli"

"Lascia la sensazione di incompiuto come lo lasciano i grandi", ha detto il cantante

24 Nov 2025 - 16:17
01:24 

"Sono triste, ma la sento come si sente un dolore giovane. Quando le persone sono così luminose, non ci si abitua". Lo ha detto Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, a margine dei funerali di Ornella Vanoni a Milano. "Lascia la sensazione di incompiuto come lo lasciano i grandi. Lasciano una strada da fare, non lasciano qualcosa che è stato già fatto. La sua luce brillerà in ogni interprete dei prossimi secoli. Quello che ha fatto è mettere le basi per tutto quello che verrà", ha aggiunto Sangiorgi.

