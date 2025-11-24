Addio a Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi: "La sua luce brillerà nei secoli"

"Sono triste, ma la sento come si sente un dolore giovane. Quando le persone sono così luminose, non ci si abitua". Lo ha detto Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, a margine dei funerali di Ornella Vanoni a Milano. "Lascia la sensazione di incompiuto come lo lasciano i grandi. Lasciano una strada da fare, non lasciano qualcosa che è stato già fatto. La sua luce brillerà in ogni interprete dei prossimi secoli. Quello che ha fatto è mettere le basi per tutto quello che verrà", ha aggiunto Sangiorgi.