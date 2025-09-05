Logo Tgcom24
UN ORGOGLIO PER LA CITTA'

Addio a Giorgio Armani, tutta Milano ricorda il "maestro"

La città ricorda un simbolo che l'ha reso grande nel mondo

05 Set 2025 - 13:39
01:43 

La Milano che non si ferma mai, per lui, si è fermata. Il primo giorno senza l'uomo che l'ha resa capitale della moda nel mondo. C'è il dolore per la perdita di un simbolo che ha reso grande una città, ma anche l'orgoglio di averlo avuto qui. Dove tutto parla di lui. La sua casa, il suo quartier generale in via Borgonuovo, in Brera. Le boutique, l'hotel, i ristoranti. Dall'altra parte della città, in zona Tortona, l'Armani Silos, lo spazio espositivo che racchiude la sua storia e che ora si sta preparando ad accoglierlo, con la camera ardente, per l'ultimo abbraccio prima dei funerali, lunedì.

