Addio a Giorgio Armani, il cordoglio del mondo della moda e dello spettacolo

La notizia della sua scomparsa di Giorgio Armani rimbalza sul web: unanime il cordoglio dalla moda allo spettacolo "il mondo oggi ha perso un gigante. "Piango qualcuno che ho sempre considerato un amico mai un rivale, non posso che inchinarmi al suo immenso talento" posta lo stilista Valentino. "Ha fatto la storia e sarà ricordato per sempre", così Donatella Versace.