Lifestyle
Speciale E' morto Giorgio Armani, il re dello stile italiano
Da Valentino a Donatella Versace

Addio a Giorgio Armani, il cordoglio del mondo della moda e dello spettacolo

Carlo Capasa"lo definisce il "padre della moda contemporanea". Remo Ruffini"lo celebra con il suo motto più famoso: "l'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare"

di Caterina Ruggeri
04 Set 2025 - 21:18
01:45 

La notizia della sua scomparsa di Giorgio Armani rimbalza sul web: unanime il cordoglio dalla moda allo spettacolo "il mondo oggi ha perso un gigante. "Piango qualcuno che ho sempre considerato un amico mai un rivale, non posso che inchinarmi al suo immenso talento" posta lo stilista Valentino. "Ha fatto la storia e sarà ricordato per sempre", così Donatella Versace. 

