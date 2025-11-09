Ad Alba l'asta mondiale del tartufo

E così, dopo una combattuta asta, il trittico di tartufi da oltre un chilo se lo è aggiudicato ancora una volta il pluristellato ristorante Bombana di Hong Kong per 110mila euro. La 26esima edizione dell’asta mondiale del tartufo bianco di Alba che raccoglie fondi per scopi benefici è stata una delle più sentite e partecipate nel mondo. Dal castello di Grinzane Cavour, sede dell’enoteca regionale piemontese Cavour, nel cuore delle Langhe, è partita una staffetta solidale lungo 40 mila km che ha unito Hong Kong, Singapore, Bangkok, Vienna e Francoforte con una new entry: Rio de Janeiro.