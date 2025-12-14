Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
E-Planet
E-Planet

Acqua, gli euro scorrono

Gli aumenti del prezzo dell'acqua.

14 Dic 2025 - 14:13
02:09 