Achille Lauro canta l'amore puro nel nuovo singolo "Senza una stupida storia"

Appuntamento il 15 giugno 2026di Eleonora Rossi Castelli
L'amore puro, anche verso se stessi: è quello che canta Achille Lauro nel suo ultimo singolo "Senza una stupida storia". E anche il videoclip è un manifesto d'amore... Per i suoi fan.
Nei suoi 35 anni, lauro ha saputo cambiare ritmo e pelle. È andato sempre alla ricerca di nuovi orizzonti musicali e artistici, e oltre i confini geografici, da Roma a Los Angeles.
E da vera popstar, ora conquista anche lo stadio di San Siro a Milano: appuntamento il 15 giugno 2026.
