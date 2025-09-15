Logo Tgcom24
Con un video dedicato ai suoi fans

Achille Lauro canta l'amore puro nel nuovo singolo "Senza una stupida storia"

E ora, da"vera popstar, conquista anche lo stadio di San Siro. Appuntamento il 15 giugno 2026

di Eleonora Rossi Castelli
15 Set 2025 - 13:17
L'amore puro, anche verso se stessi: è quello che canta Achille Lauro nel suo ultimo singolo "Senza una stupida storia". E anche il videoclip è un manifesto d'amore... Per i suoi fan. 

Nei suoi 35 anni, lauro ha saputo cambiare ritmo e pelle. È andato sempre alla ricerca di nuovi orizzonti musicali e artistici, e oltre i confini geografici, da Roma a Los Angeles. 

E da vera popstar, ora conquista anche lo stadio di San Siro a Milano: appuntamento il 15 giugno 2026.

