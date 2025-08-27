Abruzzo, un'orsa con tre cuccioli passeggia tra le strade di Scontrone

Le telecamere di sorveglianza installate lungo le vie di Scontrone, un piccolo centro in provincia dell'Aquila, in Abruzzo, hanno registrato il passaggio notturno di un'orsa accompagnata da tre cuccioli. Il gruppo è stato notato da alcuni turisti mentre cenavano in un ristorante del borgo: sullo schermo collegato al circuito di sicurezza interno hanno visto comparire le sagome degli animali, intenti a percorrere le strade del paese. Secondo quanto riportato dai media locali, dopo essere stati avvistati nel centro abitato, l’orsa e i suoi piccoli si sarebbero diretti verso un pollaio poco distante, dove avrebbero ucciso una quindicina di galline. In seguito all'episodio, il sindaco ha diramato un messaggio rivolto ai residenti, esortandoli a rispettare le distanze di sicurezza in caso di incontro con gli orsi e a non lasciare alimenti incustoditi all'aperto, così da evitare situazioni potenzialmente pericolose.