A Verona proclamati i vincitori di Mastro Panettone d'Elite 2025

Riccardo Manduca di SoloManduca ad Aprilia (Latina), per la categoria Tradizionale, e Michele Falcone della Pasticceria Falcone di Vieste (Foggia), per la categoria Cioccolato, sono i vincitori della prima edizione di Mastro Panettone d’Élite, concorso nazionale dedicato ai panettoni artigianali di alta gamma organizzato da Goloasi. Il concorso ha avuto il suo epilogo a Villa Arvedi a Grezzana (Verona), davanti a una giuria composta dai Maestri lievitisti Aniello Di Caprio, Eustachio Sapone, Francesco Borioli, Gianluca Casadei, Oscar Pagani e Vincenzo Faiella, che ha valutato i panettoni sulla base di gusto, texture, aroma e qualità delle materie prime, nel rispetto del disciplinare di produzione e delle regole di lievitazione naturale.