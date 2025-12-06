A "Verissimo" intervista-ritratto di Monica Guerritore e tanti ospiti

I personaggi più amati della tv e del cinema, le storie che hanno toccato il cuore di tanti: alle 16.30 su Canale 5 torna "Verissimo". La leggerezza e l'impegno, la voglia di far sorridere di Paolo Ruffini, che torna in tv su un palco che ha fatto storia, alla guida - su Italia Uno - di Zelig On... Tra carriera e privato Monica Guerritore si racconta a Silvia Toffanin: a Verissimo l'intervista ritratto di una grande attrice italiana. In studio anche Şevval Sam: in Turchia è una star di musica e fiction, nel nostro Paese ha trovato la popolarità grazie al personaggio di Ender nella serie di canale 5 "Forbidden Fruit". Il talk darà spazio anche al toccante racconto di Paolo Curi, un marito e un padre ancora in attesa di giustizia: per sua moglie, mamma dei loro 4 figli, Eleonora, rimasta uccisa nella strage della discoteca di Corinaldo.