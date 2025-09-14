Logo Tgcom24
A Torino "Tennis and Friends"

L'evento unisce salute, prevenzione e sport con esibizioni di tennis, incontri con volti noti dello sport, dello spettacolo e della cultura

di Paola Miglio
14 Set 2025 - 09:56
01:13 

E' tornata a Torino "Tennis and Friends - Salute e Sport", la tre giornate per parlare di tennis e prevenzione, che si è aperta con una giornata dedicata agli studenti, in collaborazione con Fitp, sul tema "la prevenzione è giovane, il tennis come esempio di vita. Promosso da Tennis and Friends, official charity delle Nitto Atp Finals, l'evento si tiene in piazza Castello, dove sono stati allestiti campi da tennis e pickleball sui quali si sono sfidati gli Ambassador della Salute, rientrati dagli Us Open, i campioni Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori, con numerosi vip, tra cui Max Giusti e Neri Marcorè. Capitano giocatore Diego Nargiso.

