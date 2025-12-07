Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
CAPPELLO ROSSO E VIA...

A Torino il raduno dei Babbi Natale

In sella alle mitiche Lambretta o su motociclette più moderne. A piedi, in bici...

07 Dic 2025 - 20:15
01:32 

Oltre 50mila persone si sono ritrovate davanti all’ospedale in piazza Polonia, ribattezzata per l’occasione piazza Lapponia

video tg
babbo natale