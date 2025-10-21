A "This is me" con Silvia Toffanin serata speciale dedicata a Lorella Cuccarini

Domani in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con "This is me", lo show-evento prodotto per Mediaset da Fascino p.g.t. che celebra il talento dei grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Silvia Toffanin accompagnerà il pubblico attraverso una puntata speciale dedicata alla grande Lorella Cuccarini e ai i suoi 40 anni sul palcoscenico. Con lei, per condividere momenti speciali, amici e colleghi: Marco Columbro, Amadeus, Greggio e Iacchetti, Mida, Sara Toscano, I Ricchi e poveri, i Pooh.... Carriere straordinarie - o appena decollate - che si sono intrecciate con quelle dell'amata showgirl italiana.