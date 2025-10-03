A Roma la magia di "Immersive Disney Animation"

Debutto europeo al Teatro Eliseo:"un viaggio avvolgente e incantato per bambini e adultidi Eleonora Rossi Castelli
Volare sulle ali della fantasia si può. Per la prima volta in Europa, al Teatro Eliseo di Roma, apre la mostra "Immersive Disney Animation". Un viaggio avvolgente e incantato tra i film Disney più iconici. Pavimentazioni sensibili al movimento del pubblico, braccialetti personalizzati che si illuminano in sincronia con le proiezioni. Bambini - e anche adulti - che possono cantare con Elsa...
