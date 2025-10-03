Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
debutto europeo

A Roma la magia di "Immersive Disney Animation"

Debutto europeo al Teatro Eliseo:"un viaggio avvolgente e incantato per bambini e adulti

di Eleonora Rossi Castelli
03 Ott 2025 - 20:57
01:23 

Volare sulle ali della fantasia si può. Per la prima volta in Europa, al Teatro Eliseo di Roma, apre la mostra "Immersive Disney Animation". Un viaggio avvolgente e incantato tra i film Disney più iconici. Pavimentazioni sensibili al movimento del pubblico, braccialetti personalizzati che si illuminano in sincronia con le proiezioni. Bambini - e anche adulti - che possono cantare con Elsa...

roma

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri