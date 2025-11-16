Logo Tgcom24
Animali
la mostra felina più importante d'Italia

A Roma la 27esima edizione del SuperCat Show

di Fabiola Mosciatti
16 Nov 2025 - 19:35
01:28 

Oltre 700 gatti di razza provenienti dai migliori allevamenti di tutto il mondo a Roma, alla 27esima edizione del SuperCat Show, la mostra felina più importante d'Italia.

