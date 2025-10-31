Logo Tgcom24
Cultura
Preghiera e contemplazione

A Roma l'ultima replica dello Stabat Mater

Nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli il progetto scenico del Teatro dell'Opera di Roma, con la regia di Romeo Castellucci e la direzione di Michele Mariotti

di Michelangelo Iuliano
31 Ott 2025 - 15:17
01:24 

Preghiera e contemplazione, Barocco e Novecento. Andrà in scena nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma l'ultima replica dello Stabat Mater, progetto scenico del Teatro dell'Opera di Roma, con la regia di Romeo Castellucci e la direzione di Michele Mariotti. Le musiche sono di Giovanni Battista Pergolesi, scritte nel 1736 poco prima della morte dell'autore, e di Giacinto Scelsi, compositore novecentesco. Il testo è quello del poema latino attribuito a Jacopone da Todi, che inizia proprio con le parole "Stabat Mater".

