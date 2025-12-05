A Rio Babbo Natale arriva dal mare sulla moto d'acqua

Babbo Natale è arrivato in moto d'acqua sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, in Brasile. Acrobazie tra le onde, applausi e grida dalla riva prima di incontrare i bambini affetti da tumori disabilità e malattie rare, nell'ambito di un progetto volto a regalare loro una giornata di gioia. Decine i piccoli si sono riuniti per la festa di Natale organizzata dai vigili del fuoco della città e da alcune associazioni no profit locali e hanno ricevuto regali.