Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
acrobazie tra le onde di Copacabana

A Rio Babbo Natale arriva dal mare sulla moto d'acqua

Tra le onde di Copacabana le acrobazie per la felicità dei bambini malati

05 Dic 2025 - 12:16
00:42 

Babbo Natale è arrivato in moto d'acqua sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, in Brasile. Acrobazie tra le onde, applausi e grida dalla riva prima di incontrare i bambini affetti da tumori disabilità e malattie rare, nell'ambito di un progetto volto a regalare loro una giornata di gioia. Decine i piccoli si sono riuniti per la festa di Natale organizzata dai vigili del fuoco della città e da alcune associazioni no profit locali e hanno ricevuto regali.

babbo natale
brasile
video evidenza