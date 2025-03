A Riad i colloqui tra Usa e Russia per la tregua in Ucraina

Saranno colloqui lunghi e difficili, si dice da Mosca, del secondo round di negoziati in corso a Riad. L'incontro tra le delegazioni di Stati Uniti e Russia si svolge a porte chiuse in un hotel della capitale saudita, un giorno dopo il tavolo tecnico tra Washington e Kiev: una discussione produttiva con molti punti affrontati, ha fatto sapere il ministro della difesa ucraino presente in Arabia Saudita, mentre per Zelensky, la diplomazia sarà forte solo se si è forti al fronte, ogni giorno dobbiamo proteggere la nostra indipendenza.