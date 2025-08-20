A Pisa i funerali della 20enne di Gaza morta in ospedale in Italia

Celebrati a Pontasserchio, frazione di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, i funerali di Marah Abu Zuhri, la ragazza palestinese di 20 anni arrivata in Italia dalla Striscia di Gaza nella notte tra il 13 e 14 agosto a bordo di un velivolo dell'Aeronautica Militare e morta all'ospedale di Pisa dove era giunta in un grave stato di malnutrizione. "La nostra città ha deciso di accogliere la salma di Marah per darle una degna sepoltura", ha detto Matteo Cecchelli, sindaco del comune di San Giuliano Terme. La cerimonia funebre è stata celebrata dall'imam di Pisa, Mohammad Khalil