A Padova vanno in scena le ballerine subacquee

Corpi che si muovono, danzando, mentre l'acqua li abbraccia e li sospinge, perfetta scenografia di una performance unica nel suo genere. Un'esperienza letteralmente immersiva con protagonisti tre ballerini arrivati da New York per dare vita, a Padova, ad "Underwater Sunshine". Uno spettacolo di giochi d'acqua e di luce, per un'esperienza che, solo per una volta, ha trasportato la danza in un elemento privo di gravità. Francesca Antonacci, italiana a New York, Megan Lecron e Jonatan lujan sono tre star della danza, ma mai avevano sperimentato un "teatro" come questo.