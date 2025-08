A Montecitorio il grido degli iraniani oppressi dal regime

È un grido per la democrazia e la libertà del popolo iraniano quello portato a Roma dai dissidenti del Consiglio nazionale della resistenza e dalla loro leader: Maryam Rajavi. Un grido ripetuto nella Sala della Regina a Montecitorio per denunciare la nuova ondata di repressione operata dal regime degli ayatollah in Iran, dove nell'ultimo mese, come ricorda l'associazione "Nessuno tocchi Caino", ci sono state ben 81 esecuzioni capitali, con un aumento del 170% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.