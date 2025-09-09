A Modena prof al liceo a 21 anni: "Insegnare è il mestiere più bello del mondo"

"Credo che insegnare sia il mestiere più bello del mondo e io ho avuto l’occasione di diventare insegnante a 21 anni". Martin Mansour è tra i più giovani insegnanti di ruolo in Italia. Da Bologna a Modena, la sua storia è un esempio di determinazione e amore per la scuola che nasce da lontano. Dopo essersi diplomato con un anno di anticipo all’istituto professionale nei servizi per la sanità e l’assistenza sociale di Bologna, Martin ha scelto di tentare il concorso per l’insegnamento, superando 120 candidati, e aggiudicandosi una cattedra all’Istituto Cattaneo-Deledda di Modena.